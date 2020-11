Truyền thông Mỹ hôm qua 13.11 dự đoán ông Biden giành chiến thắng tại bang Arizona (11 phiếu đại cử tri). Điều này giúp ông Biden củng cố chiến thắng với tổng cộng 290 phiếu đại cử tri, vượt qua con số 270 phiếu cần thiết để đắc cử. Còn ông Trump chỉ có 217 phiếu đại cử tri.

Theo Reuters, trên toàn nước Mỹ, ông Biden dẫn trước đến hơn 5,3 triệu phiếu phổ thông, tức tương đương 3,4 điểm phần trăm. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn đứng về phía Tổng thống Trump, ủng hộ việc ông không công nhận chiến thắng của ông Biden và khởi kiện chống lại kết quả bầu cử tại nhiều bang.

Nhiều thông tin sai lệch

Tổng thống Trump hôm qua tiếp tục đưa ra cáo buộc về gian lận bầu cử trên Twitter. Ông Trump cho rằng Công ty sản xuất thiết bị, phần mềm hỗ trợ bầu cử Dominion đã “hủy bỏ” 2,7 triệu lá phiếu phổ thông dành cho ông trên toàn quốc; và hàng trăm ngàn lá phiếu bị thay đổi, chuyển từ đánh dấu chọn ông thành đối thủ Biden. Tuy nhiên, Dominion bác bỏ cáo buộc này.

Quan chức bầu cử Mỹ nói gì về gian lận? Vì sao đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ Tổng thống Trump?

Sau đó, Hội đồng điều phối cơ sở hạ tầng bầu cử trực thuộc Cơ quan An ninh bầu cử liên bang Mỹ cùng Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) đưa ra tuyên bố chung, khẳng định: “Cuộc bầu cử ngày 3.11 là an toàn nhất lịch sử nước Mỹ”.

Trong tuyên bố chung, các quan chức phụ trách về vấn đề bầu cử thuộc chính quyền cấp bang và cấp chính phủ nhấn mạnh: “Không có bằng chứng cho thấy tình trạng kiểm sót phiếu, mất phiếu bầu , cố tình thay đổi hoặc hủy bỏ lá phiếu. Chúng tôi biết rõ có nhiều tuyên bố vô căn cứ và thông tin sai lệch về quá trình bầu cử. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đảm bảo với nhân dân rằng chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự bảo mật và công bằng của hệ thống bầu cử”.

Đảng Dân chủ chỉ trích ông Trump cùng các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cố tình bác bỏ sự thật về kết quả bầu cử. Tại một số bang, thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện về gian lận lá phiếu từ ban vận động tái tranh cử của ông Trump, theo Reuters.

Nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia

Dù ủng hộ ông Trump nhưng hàng loạt thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đề nghị ông cho phép cựu Phó tổng thống Biden tiếp cận các báo cáo tóm lược thông tin tình báo gửi cho tổng thống hằng ngày, theo AFP. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn còn gọi “đó là một phần của quá trình chuyển giao quyền lực”.

Theo truyền thống, tổng thống tân cử nhận được báo cáo tình báo để tìm hiểu về những mối đe dọa đối với nước Mỹ trước khi nhậm chức, nhưng ông Trump đã từ chối cung cấp cho ông Biden.

Tổng thống Trump có thể tái đắc cử không nếu kiểm phiếu lại?

Trong bức thư chung hôm 12.11, 161 cựu quan chức an ninh Mỹ cảnh báo việc chính phủ ông Trump không công nhận chiến thắng của ông Biden là nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Bất kể Tổng thống Trump từ chối chuyển giao quyền lực, ông Biden vẫn tiến hành các bước chuẩn bị lên nắm quyền, bao gồm bổ nhiệm cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng; điện đàm với các lãnh đạo nước ngoài; và có cuộc họp với những nghị sĩ đảng Dân chủ, đặt trọng tâm vào công tác ứng phó đại dịch Covid-19 , đến nay làm chết hơn 242.000 người ở Mỹ, với hơn 10,5 triệu ca nhiễm.

Trong khi đó, Tổng thống Trump luôn bày tỏ lạc quan đại dịch sắp qua đi dù không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình dịch bệnh được kiểm soát và hồi tháng rồi ông đã phải nhập viện vì mắc Covid -19. Nhiều thành viên trong Nhà Trắng đã bị lây nhiễm Covid-19, mới nhất là cố vấn Corey Lewandowski.

Trung Quốc gửi lời chúc mừng ông Biden Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua gửi lời chúc mừng đến ông Biden, gần một tuần sau khi truyền thông Mỹ dự đoán ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, theo AFP. “Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân Mỹ. Chúng tôi gửi lời chúc mừng tới ông Biden và nữ Phó tổng thống tân cử Kamala Harris ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong buổi họp báo.