Ông Obama từng đọc triết học Mác để gây ấn tượng với nữ sinh đại học

Trong những ngày còn là sinh viên đại học, ông Obama thừa nhận bản thân không có nhiều kiến thức về chính trị và rất thích gặp gỡ, làm quen với các cô gái, theo hồi ký tựa đề "A Promised Land" (tạm dịch Miền đất hứa) ra mắt hồi đầu tuần này.

Cựu tổng thống Obama kể lại ông đã đọc nhiều sách của nhà triết học Đức Marx và nhà triết học Mỹ gốc Đức Herbert Marcuse nhằm tạo ấn tượng tốt với các cô gái trong trường đại học.

"Thật là lúng túng khi nhìn lại mức độ tò mò về tri thức của tôi và nỗ lực tìm hiểu triết học Marx, Marcuse trong 2 năm đầu đại học để có thể trò chuyện với những cô gái chân dài theo trường phái xã hội chủ nghĩa sống trong ký túc xá”, cựu tổng thống viết.

Ngoài ra, ông Obama cũng đọc nhiều thể loại sách khác nhau, cố thu nạp thêm nhiều kiến thức để thu hút sự chú ý của các cô gái mà ông đã gặp ở giảng đường đại học.

Với giá 45 USD và dài 768 trang, quyển hồi ký của ông Obama đạt kỷ lục bán hàng trong ngày đầu tiên phát hành, với hơn 887.000 bản đã được bán, bao gồm đơn đặt hàng trước.

Các tác phẩm trước đó của cựu tổng thống cũng được nhiều độc giả yêu thích. "The Audacity of Hope" (Hy vọng táo bạo) xuất bản năm 2006 mang về cho tác giả Obama 8,8 triệu USD và "Dreams from My Father" (Những giấc mơ từ cha tôi) năm 1995 mang lại cho ông khoảng 6,8 triệu USD.