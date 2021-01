Ông Pence đề nghị bác đơn kiện tạo cơ hội cho Tổng thống Trump

Trong đơn kiện nộp cách đây vài ngày, hạ nghị sĩ Louie Gohmert đại diện cho bang Texas cùng một số nghị sĩ đảng Cộng hòa khác đề nghị thẩm phán liên bang Jeremy Kernodle ở bang này phán quyết luật trên có một số điều khoản vi hiến và lập luận bất kỳ hành động nào tuyên bố ông Biden thắng cử sẽ là gian lận, theo Đài KLTV.

Tuy nhiên, trong thông báo gửi cho thẩm phán Kernodle ngày 31.12.2020 (giờ Mỹ), ông Pence khẳng định rằng ông không phải là bị đơn phù hợp đối với vụ kiện, theo báo The Hill. “Một vụ kiện đòi phó tổng thống làm theo ý mình về việc kiểm phiếu... là đi ngược lại với luật pháp”, thông báo viết.

Thẩm phán Kernodle, do Tổng thống Trump bổ nhiệm, chưa có phản ứng. Giới chuyên gia về luật bầu cử cho rằng vụ kiện trên khó thành công. Trong đó, giáo sư luật Edward Foley tại Đại học bang Ohio nhận định ý tưởng cho rằng phó tổng thống có quyền quyết định liệu có nên đếm phiếu đại cử tri do bang trình lên hay không, hoặc nên đếm phiếu đại cử tri của bên nào, đều là “không phù hợp với cách hiểu hợp lý về Hiến pháp”, theo The Hill.