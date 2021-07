Ông Trump dọa xử người tiết lộ mình lánh nạn trong boong ke Nhà Trắng?

Trao đổi với các cố vấn, ông Trump cho rằng người tiết lộ thông tin trên với báo giới đã phạm tội “phản quốc” và phải bị “xử tử”, theo Đài CNN hôm 13.7 dẫn một phần nội dung sách mới của nhà báo Michael Bender đang làm cho tờ Wall Street Journal.

Theo các nguồn thạo tin, cả gia đình ông Trump, bao gồm đệ nhất phu nhân lúc đó là Melania Trump và con trai út Barron, đều được Mật vụ đưa xuống boong ke bên dưới Nhà Trắng và ở đó một thời gian trong lúc đám đông biểu tình gần Nhà Trắng, phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd.

Ông Floyd, 46 tuổi, đã thiệt mạng vì ngạt thở do bị cảnh sát đè cổ tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota) vào ngày 25.5.2020. Cái chết của ông đã kích động làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ. Nhiều tòa nhà và tượng đài gần Nhà Trắng đã bị những kẻ quá khích đập phá trong các vụ biểu tình khi đó, theo Hãng tin AFP.

Nhà báo Bender đã ghi lại vụ gia đình ông Trump phải lánh nạn trong boong ke Nhà Trắng khi viết cuốn sách tựa đề “Thành thật mà nói chúng ta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử này: Bên trong câu chuyện về việc ông Trump thất cử” (tựa Anh “Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost").

“Ông Trump nổi giận vì có người đã tiết lộ câu chuyện trên cho báo giới sau khi vụ việc xảy ra và yêu cầu họ (các tướng lĩnh quân đội và cố vấn Nhà Trắng) phải tìm ra cho ra người đó”, ông Bender viết.

Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc đó là ông Mark Meadows đã “liên tục trấn an ông Trump, trong khi các cố vấn khác tránh ánh mắt của ông ấy”. Ông Meadows hứa sẽ tìm ra người cung cấp tin cho báo giới, nhưng cuối cùng vẫn không rõ ai là “thủ phạm”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Trump, bà Liz Harrington hôm 13.7 bác bỏ thông tin trên, khẳng định cựu tổng thống chưa từng nói như thế hoặc đề nghị phải xử tử ai về chuyện đó.