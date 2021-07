Ông Trump mất phương hướng sau vụ tấn công quốc hội

Trong cuốn sách Landslide: The Final Days of the Trump Presidency (tạm dịch: Sụp đổ: Những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Trump), nhà báo Michael Wolff mô tả ông Trump đã bị lạc lối và không còn tin vào bản thân sau khi bạo lực xảy ra tại quốc hội Mỹ.

Những trích đoạn từ cuốn sách được đăng tải gần đây diễn tả những thay đổi trong thái độ của ông Trump từ phớt lờ cho đến bảo vệ, sau đó chối bỏ và cuối cùng là không biết phải làm gì với những người biểu tình, theo tờ The Independent.

Vào mỗi kỳ bầu cử, ngày 6.1 chỉ mang tính thủ tục khi quốc hội đếm số phiếu đại cử tri của từng bang cho các ứng viên, nhưng đối với ông Trump, đây là ngày phán quyết khi ông vẫn tin vào chuyện có thể đảo ngược kết quả bầu cử “không hợp pháp”.

Ông Trump khi đó bấu víu vào hy vọng Phó tổng thống Mike Pence sẽ ngăn cản việc phê chuẩn phiếu đại cử tri. Trong cuốn sách, ông Trump và luật sư Rudy Giuliani trong suốt 2 ngày trước đó nhiều lần trao đổi qua điện thoại trong tâm trạng bồn chồn về cuộc chiến sắp tới tại quốc hội.

Ông Trump phát biểu trước người ủng hộ gần Nhà Trắng vào ngày 6.1 Reuters

Đầu giờ chiều ngày 6.1, ông Trump phát biểu trước người biểu tình gần Nhà Trắng, kêu gọi họ tràn xuống đồi Capitol với ông để "giành lại đất nước". Tuy nhiên sau đó, ông nói riêng với Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows rằng thật ra ông không có ý đi cùng người biểu tình

Vào 14 giờ, người biểu tình xông vào Điện Capitol và ông Trump lên Twitter chỉ trích ông Pence vì “không dũng cảm làm điều nên làm để bảo vệ đất nước và hiến pháp”. Lúc này, ông Pence đang phải xuống hầm để trú ẩn.

Gần 15 phút sau đó, các trợ lý cuống cuồng gây sức ép để ông Trump đăng dòng tweet do Giám đốc mạng xã hội Dan Scavino soạn sẵn: “Xin hãy ủng hộ cảnh sát quốc hội và lực lượng hành pháp. Họ thật sự đứng về phía đất nước. Hãy giữ ôn hòa”, ông Trump viết. Sau đó, ông tiếp tục đăng một tuyên bố có nội dung tương tự và một đoạn video kêu gọi người xông vào quốc hội về nhà nhưng thòng thêm một câu: “Chúng tôi yêu các bạn. Các bạn rất đặc biệt”.

Ông Trump phát biểu vào ngày 7.1 Reuters

Đến 19 giờ cùng ngày, khi Điện Capitol đã không còn người biểu tình, những dư chấn mới ảnh hưởng lên ông Trump. Thời điểm này, ông được thông báo đã bị khóa tài khoản Twitter . “Tôi không biết phải làm gì nữa”, ông Trump nói với một trợ lý.

Đến khoảng 21 giờ, trợ lý Jason Miller gọi cho ông Trump và cho rằng ông nên đưa ra một tuyên bố về điều mà đã chưa làm trong suốt 64 ngày từ ngày bầu cử: cam kết chuyển giao quyền lực có trật tự. Sau một hồi tranh cãi về việc dùng từ nào cho thích hợp, ông Trump cũng chấp thuận với tuyên bố

Theo nhà báo Wolff, trong cuộc gọi đó, vị tổng thống sắp mãn nhiệm cũng chuyển thái độ, cho rằng những kẻ gây bạo loạn không phải là người ủng hộ của ông.

“Những kẻ này là ai? Họ không phải là người của chúng ta, những kẻ ngốc với những bộ trang phục này. Họ trông như thuộc phe Dân chủ”, ông Trump nói trong cuộc gọi.

Sau đó, các trợ lý đăng tuyên bố vào gần 4 giờ sáng hôm sau lên tài khoản Twitter của họ vì tài khoản của ông Trump đã bị khóa. Ông chính thức rời khỏi Nhà Trắng 13 ngày sau đó.