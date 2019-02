Phép thử phòng thủ cho Singapore qua thượng đỉnh Mỹ - Triều

Sự kiện chắc chắn thu hút những phần tử phá hoại và khủng bố Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, việc chuẩn bị an ninh cho hội nghị thượng đỉnh được tiến hành trong tinh thần ứng phó mối đe dọa thực thụ. “Sự kiện chắc chắn thu hút những phần tử phá hoại và khủng bố”, tờ The Straits Times dẫn lời ông Ng nhận định. Theo ông, đó thật sự là một cuộc chạy đua vì hội nghị chính thức được xác nhận chỉ 2 tuần trước khi diễn ra. “Sứ mệnh quá rõ ràng: đảm bảo an ninh tuyệt đối để ông Trump và ông Kim có thể tổ chức hội nghị mà không bị gián đoạn hay đối diện bất cứ thách thức an ninh nào. Nếu có ai muốn gây tổn hại, chúng tôi sẽ phản ứng với khả năng không gì có thể ngăn cản”, Bộ trưởng Ng nhấn mạnh.