Phối hợp chống lại hành vi gây rối trên Biển Đông

Cộng đồng quốc tế cần hành động Theo chương trình, Đô đốc Scott H.Swift cũng sẽ có bài phát biểu chủ đạo tại hội thảo vào chiều 24.7 theo giờ Mỹ (tức rạng sáng 25.7 theo giờ VN). Trả lời phỏng vấn Thanh Niên ngày 24.7, một trong các diễn giả theo chương trình có mặt tại hội thảo là TS Prashanth Parameswaran (Biên tập viên cấp cao của chuyên san The Diplomat) cho rằng: “Những gì Trung Quốc đang tiến hành trên Biển Đông cho thấy nước này chăm chăm đạt được lợi ích mà bất chấp nguy cơ leo thang căng thẳng, luật pháp quốc tế”. Đánh giá thêm về vai trò của Mỹ và cộng đồng quốc tế đối với an ninh, ổn định trên Biển Đông, ông Parameswaran khẳng định: “Mỹ cùng các nước khác cần phản ứng thường xuyên và nhất quán hơn về những hành vi gây tổn hại tự do và rộng mở ở Biển Đông. Họ cần xem xét hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn khi những hành vi sai trái tái diễn trên Biển Đông”. Tối qua (theo giờ VN), Hội thảo thường niên về Biển Đông lần thứ 9 (ảnh), do Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến minh bạch an ninh hàng hải (AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) tổ chức, đã diễn ra tại Washington D.C (Mỹ). Tham dự hội thảo có hàng chục chuyên gia quốc tế đến từ nhiều nước, nhằm đánh giá các diễn biến, căng thẳng trên Biển Đông và thảo luận, đề xuất giải pháp để đảm bảo an ninh, ổn định cho vùng biển này.