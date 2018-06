Phối hợp đa phương ở Biển Đông

Trung Quốc đã không ngừng quân sự hóa Biển Đông bằng cách triển khai tên lửa các loại đến một số thực thể ở quần đảo Trường Sa, điều động máy bay ném bom hoạt động ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.



Mỹ phản ứng bằng cách đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách mời tham gia cuộc tập trận đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC). Washington còn phái 2 chiến hạm thực thi tự do hàng hải (FONOP) áp sát các thực thể do Bắc Kinh chiếm đóng ở Hoàng Sa, kèm theo đó là pháo đài bay B-52 “lượn” gần một số bãi đá cũng do Bắc Kinh chiếm đóng ở Trường Sa.