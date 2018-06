Tàu quân sự Pháp bị chiến hạm Trung Quốc theo sát gần Trường Sa?

Trong bài phân tích mới đây trên tờ The Wall Street Journal, chuyên gia Jonas Parello-Plesner tại Viện nghiên cứu Hudson (Mỹ) đã kể lại tàu hộ vệ và khinh hạm Trung Quốc hồi tuần trước theo sát tàu quân sự Pháp đi qua Trường Sa.

Ông Plesner viết rằng qua hệ thống vô tuyến, phía tàu chiến Trung Quốc lớn tiếng hỏi ý định của tàu Pháp khi vào khu vực. Phía tàu Pháp cương quyết đáp rằng họ “đang hoạt động trong vùng biển quốc tế”.

Chuyên gia Plesner còn viết nhiều tàu Trung Quốc "theo sát" tàu Pháp trong lúc tàu Trung Quốc chạy xung quanh 3 bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi. Ba thực thể này nằm trong quần đảo Trường Sa nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp.

Cũng trong bài viết, ông Plesner lưu ý Pháp tiến hành hoạt động tuần tra duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông từ năm 2014. Phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tương tự ở Biển Đông, cùng với Anh và Đức, theo tờ The Philippine Star. Bà Parly cho biết thêm ít nhất 5 tàu Pháp đã đi qua Biển Đông trong năm ngoái. Hiện chưa có phản ứng của các bên liên quan về thông tin trên.