Quá nhiều thi thể nạn nhân Covid-19, New York phải trữ lạnh hoặc thiêu ở bang khác

Đây là sáng kiến tạm thời nhằm làm nhẹ bớt gánh nặng cho các nhà xác bệnh viện và nhà tang lễ của thành phố trong lúc số người chết do bệnh Covid-19 liên tục tăng, theo báo The New York Post.

Đào mương chôn xác

Trước đó, xác các nạn nhân Covid-19 được chôn trên đảo Hart, khu vực lâu nay dùng để chôn xác không rõ danh tính của thành phố.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi giới truyền thông đăng tải những hình ảnh và video clip cho thấy cận cảnh một đường hào lớn được đào trên đảo, với 2 hàng quan tài xếp san sát nhau trước khi lấp đất.

Người dân thành phố New York bày tỏ sự phẫn nộ và kinh hoàng trước tình trạng chôn xác tập thể các nạn nhân Covid-19.

Xác nạn nhân Covid-19 trong một nhà tang lễ Reuters

Thị trưởng Bill de Blasio thừa nhận “những hình ảnh trên vô cùng đau lòng cho tất cả người dân New York”, và khẳng định sẽ ngưng kế hoạch chôn xác tập thể trên đảo Hart đối với các nạn nhân Covid-19.

Thay vào đó, xác người chết vì bệnh dịch đang được bảo quản ở nhà xác và xe tải đông lạnh bên ngoài các bệnh viện sẽ được chuyển sang các xe tải đông lạnh ở Brooklyn.

Việc làm này sẽ cho phép thân nhân có thời gian sắp xếp hậu sự giữa lúc đại dịch. Do có một thông tư cấm việc tụ tập đông người ở New York, các gia đình thường lựa chọn làm đám tang nhỏ hoặc hoãn đám tang.

Đảo Hart, nằm ở rìa phía tây của Long Island Sound, trong 150 năm qua là nghĩa trang công cộng của thành phố New York và dùng để chôn những xác người vô thừa nhận.

Đưa thi thể đi hỏa táng ở bang khác

Theo báo The Wall Street Journal hôm 22.4, thành phố New York hiện chỉ có 4 lò hỏa thiêu, với công suất hỏa táng 100 xác/ngày, buộc những người quản lý nhà xác phải chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 sang các bang khác.

Nhân viên nhà xác chuyển thi thể khỏi xe tải đông lạnh hôm 15.4 DM