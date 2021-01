Quá sớm để xác định nguồn gốc dịch Covid-19?

“Mọi giả thuyết đều đang được cân nhắc. Và chắc chắn vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác về nơi vi rút ( SARS-CoV-2 ) khởi nguồn, dù ở Trung Quốc hoặc nơi nào khác”, AFP ngày 23.1 dẫn lời ông Michael Ryan, Giám đốc các vấn đề khẩn cấp của WHO.

Ông cho hay hiện có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về khía cạnh khoa học đối với dịch Covid-19, tạo nên bức tranh tổng thể về đại dịch mà giới chuyên gia không được phép bỏ sót bất kỳ mảnh ghép nào.

Hiện một nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đã có mặt tại Vũ Hán , nhưng chưa thể bắt tay vào nghiên cứu thực địa vì chưa hết thời gian cách ly theo quy định phòng dịch của Trung Quốc.

Trong khi thế giới chờ đợi kết quả cuộc điều tra của nhóm chuyên gia, WHO cũng cảnh báo khả năng không bao giờ tìm thấy “bệnh nhân zero”, tức là người đầu tiên mắc Covid-19. WHO cũng dự định cân nhắc việc cấp phép cho 2 vắc xin Covid-19 do Trung Quốc sản xuất, bắt đầu từ tuần tới.