Quan chức Canada nắm thông tin mật bị bắt, tình báo phương Tây lo lắng

Ông Cameron Ortis, Tổng giám đốc Trung tâm Điều phối tình báo quốc gia (NICC) thuộc Cảnh sát kỵ binh hoàng gia Canada (RCMP) bị bắt hồi tuần trước và khởi tố tội đánh cắp thông tin mật nhằm trao cho thực thể nước ngoài, trao đổi thông tin về các hoạt động đặc biệt và vi phạm tín nhiệm.

Đài CBC ngày 16.9 dẫn lời Giám đốc RCMP Brenda Lucki nói những cáo buộc đối với ông Ortis khiến nhiều người trong cơ quan cảnh sát kinh ngạc.

“Chúng tôi biết có nguy cơ tiềm tàng cho hoạt động của các cơ quan đối tác của chúng tôi tại Canada và ở nước ngoài”, bà Lucki tuyên bố và cho hay các biện pháp giảm thiểu nguy cơ đang được thực hiện theo quy định.

Hiện có rất ít thông tin về quy mô thông tin mà ông Ortis thu thập được nhưng bà Lucki nói vị quan chức tình báo này có quyền tiếp cận thông tin từ cơ quan trong lẫn ngoài nước.

Giới chuyên gia an ninh cho rằng vụ việc có thể gây ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa Canada và các đồng minh, đặc biệt khi nước này nằm trong liên minh chia sẻ tình báo Ngũ nhãn (Five Eyes) cùng 4 nước khác là Anh, Mỹ, New Zealand và Úc.