Quan chức Nga: Iran bắn UAV của Mỹ là đúng

Ông Patrushev là người duy nhất ủng hộ Iran trong cuộc đối thoại 3 bên với Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton và Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat tại Jerusalem vào ngày 25.6 (giờ địa phương).

“Iran luôn là đồng minh và đối tác của chúng tôi và chúng tôi luôn phát triển bền vững mối quan hệ song phương và đa phương”, ông Patrushev nói sau cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Đây là lý do chúng tôi tin rằng không thể chấp nhập việc mô tả Iran như mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực và hơn nữa, so sánh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và bất cứ tổ chức khủng bố nào khác”, ông Putrashev nhấn mạnh.