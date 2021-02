Rộ thuyết âm mưu chính phủ Mỹ tạo ra thảm họa bão tuyết ở Texas

Tuy nhiên, cũng có nhiều người đưa ra lý giải mang tính khoa học về tuyết "không tan một cách bí ẩn”.

Cụ thể, một lý giải được đưa ra là “hiện tượng" tuyết không tan trên ngọn lửa nhỏ là do nước bị hấp thụ vào phần tuyết còn lại nên ban đầu có nhiệt độ không cao thì viên tuyết sẽ không tan chảy. Vệt đen xuất hiện trên viên tuyết là do chất hữu cơ hydrocacbon (hiđrôcacbon) chưa cháy hết từ chất hữu cơ butan (chất đốt thường dùng trong bật lửa) tạo ra muội than bám lên viên tuyết, khiến nó trông giống như chuyển sang màu đen.