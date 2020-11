Rộ tin đặc nhiệm Israel tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của al-Qaeda

Thông tin trên do tờ The New York Times đăng ngày 13.11, dẫn lời giới chức tình báo. Theo đó, Abdullah Ahmed Abdullah, có bí danh Abu Muhammad al-Masri, bị 2 người đàn ông chạy xe mô tô bắn chết ở thủ đô Tehran vào ngày 7.8.