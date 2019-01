Rộ tin lãnh đạo Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vừa tuyên bố binh sĩ Mỹ sẽ không rút khỏi Syria cho đến khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đánh bại và lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn được bảo vệ.