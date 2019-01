Rộ tin Tổng thống Trump thảo luận khả năng rút Mỹ khỏi NATO

Giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại chủ nhân Nhà Trắng có thể một lần nữa đe dọa rời khỏi NATO trong bối cảnh các quốc gia thành viên tiếp tục không đạt chỉ tiêu đóng góp vào ngân sách chung theo yêu cầu của ông.

Theo tờ The New York Times hôm 14.1, vào thời điểm Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ, hồi tháng 7.2018, Tổng thống Trump đã nói với các quan chức an ninh quốc gia kỳ cựuc rằng ông "chẳng thấy có gì tốt đẹp" từ liên minh quốc sự Bắc Đại Tây Dương.

Khi ấy, đội ngũ an ninh quốc gia của Nhà Trắng, bao gồm ông James Mattis lúc đó là bộ trưởng quốc phòng, và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nỗ lực hết mức để duy trì chiến lược của Mỹ theo đường hướng truyền thống.

Giờ đây, sau khi ông Mattis rời khỏi Lầu Năm Góc, giới chức cấp cao Mỹ bày tỏ quan ngại về ý định trước đây của Tổng thống Trump, nhất là trong bối cảnh ông cương quyết không tiết lộ chi tiết về cuộc trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và FBI tổ chức điều tra về nghi vấn thông đồng với Moscow.

Quyết định rời khỏi NATO, được thành lập từ năm 1949, “sẽ là một trong những hành động gây tổn hại nặng nề nhất mà một tổng thống có thể gây phương hại cho lợi ích Mỹ”, theo bà Michèle A. Flournoy, từng là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Bất đồng về ngân sách