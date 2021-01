Rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump để lại thư gửi ông Biden

Tờ The Washington Post ngày 20.1 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump để lại một lá thư tại phòng Bầu dục cho người kế nhiệm Joe Biden.

Nhà Trắng từ chối tiết lộ nội dung bức thư.

Việc tổng thống mãn nhiệm để lại thư cho người kế nhiệm được cho là có truyền thống từ thời ông Ronald Reagan rời nhiệm sở vào năm 1989, trao lại Nhà Trắng cho ông George H. W. Bush.

Theo CNN, đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã để lại “thư chào mừng ngắn” cho bà Jill Biden, nhưng chưa rõ nội dung cũng như vị trí để lại lá thư.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Tổng thống Trump cùng phu nhân đã rời Nhà Trắng đến dự lễ từ biệt tại căn cứ không quân Andrews, trước khi lên chiếc Không lực Một đến Florida. Khi từ trực thăng Marine One xuống căn cứ Andrews, Tổng thống Trump bước xuống trong tiếng quân nhạc "Hail to the Chief" và 21 phát đại bác, đúng như mong muốn của ông trước khi mãn nhiệm.