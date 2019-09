Sao Kim từng là nơi có thể tồn tại sự sống

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị chung giữa Hiệp hội Thiên văn Mỹ (DPS) và Hội đồng Khoa học hành tinh châu Âu (EPSC), theo trang Science Alert ngày 25.9. Công trình do Hiệp hội Europlanet thực hiện.

Hiệu ứng nhà kính được cho là nguyên nhân chính đã xóa sổ mọi điều kiện tồn tại sự sống trên sao Kim. Theo nghiên cứu, Kim tinh từng có khí hậu tương tự Trái đất trong hàng tỉ năm, tức vào khoảng 200C đến 500C. Tuy nhiên, một loạt sự cố xảy ra cách đây 700 triệu năm đã làm lượng CO 2 tăng đột biến và biến nơi này trở thành “địa ngục”.

"Giả thuyết của chúng tôi là sao Kim có thể từng có khí hậu ổn định trong hàng tỉ năm. Chính các sự cố thay đổi bề mặt trên quy mô toàn hành tinh đã biến nó từ một nơi có khí hậu giống Trái đất thành nơi nóng như địa ngục mà chúng ta biết ngày nay", tiến sĩ Michael Way thuộc Viện Khoa học Vũ trụ Goddard (NASA) - một trong những nhà nghiên cứu, cho biết.

Nhiệt độ trung bình ngày nay trên bề mặt sao Kim vào khoảng 462oC - mức nhiệt độ nóng tới mức có thể làm chảy chì và không sự sống nào tồn tại nổi.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì khiến lượng CO 2 ở đây tăng cao và làm thay đổi toàn bộ hành tinh này, song hoạt động của núi lửa có thể là một giả thuyết, theo nhóm nghiên cứu.

Sao Kim hay Kim tinh - còn được gọi là sao Thái Bạch, sao Hôm hay sao Mai, là hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời, thường được biết đến như hành tinh “chị em” với Trái Đất do tương đồng về kích cỡ và khối lượng.