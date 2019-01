Sập mỏ than ở Trung Quốc, 19 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra khi 87 công nhân đang làm việc bên dưới và 66 người đã được máy bay trực thăng đưa khỏi khu vực hầm mỏ.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa 2 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài, trong khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo AFP, các hầm mỏ Trung Quốc thường xảy ra tai nạn chết người bất chấp nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm cải thiện điều kiện an toàn lao động trong ngành sản xuất than và truy quét nạn khai thác lậu.

Tháng 12 năm ngoái, 7 công nhân thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ sập hầm than tại miền tây nam nước này.

Khoảng 2 tháng trước đó, vụ sập mỏ tại tỉnh Sơn Đông khiến 21 công nhân thiệt mạng, sau khi áp suất bên trong hầm gia tăng khiến đá nứt vỡ. Chỉ có 1 công nhân đang làm việc bên dưới được cứu sống.

Số liệu của Cục An toàn Mỏ than quốc gia Trung Quốc cho thấy 375 thợ mỏ than thiệt mạng trong năm 2017, giảm 28,7% so với năm trước. Tuy nhiên, tại hội nghị vào năm ngoái, cơ quan này thừa nhận vẫn còn nhiều tồn tại trong vấn đề đảm bảo an toàn trong ngành than.