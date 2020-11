'Sát thủ có gương mặt trẻ thơ' đứng sau biến động nhân sự Nhà Trắng

Trong tuần qua, Tổng thống Trump đã cách chức hàng loạt quan chức Bộ Quốc phòng , Bộ An ninh nội địa, Cơ quan An ninh năng lượng quốc gia... Theo tờ The Washington Post, đóng vai trò chính trong cuộc thanh lọc này là Giám đốc Văn phòng nhân sự tổng thống (PPO) của Nhà Trắng Johnny McEntee (30 tuổi).