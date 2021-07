Sau vụ ám sát chấn động, Haiti chìm trong khủng hoảng

Theo tờ The New York Times, Haiti là quốc gia duy nhất ở Tây bán cầu chưa nhận được vắc xin Covid-19.

Haiti là quốc gia cộng hòa do người da đen lãnh đạo đầu tiên giành độc lập từ tay Pháp năm 1804 sau hơn một thế kỷ làm thuộc địa. Sau đó, Haiti bị Mỹ chiếm đóng giai đoạn 1915 - 1934. Từ năm 1957 - 1986, người dân Haiti trải qua thời kỳ kinh hoàng dưới sự cai trị độc tài của François Duvalier và con trai Jean-Claude Duvalier. Gia tộc Duvalier biến Haiti thành địa ngục trần gian khi liên tục củng cố quyền lực và tàn sát thẳng tay người bất đồng chính kiến. Hiện tại, kinh tế và cơ sở hạ tầng Haiti vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau khi trận động đất thảm khốc năm 2010 san phẳng thủ đô Port-au-Prince và khiến khoảng 300.000 người chết.

Ông Moise là một nhà lãnh đạo gây nhiều tranh cãi ngay từ khi được bầu làm tổng thống năm 2015 do cáo buộc gian lận. Đến ngày 7.2.2017, ông mới tuyên thệ nhậm chức, gây bất đồng về thời gian nhiệm kỳ của ông kết thúc. Đầu năm nay, người biểu tình và phe đối lập đổ ra đường yêu cầu ông Moise rời ghế. Họ cho rằng nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào ngày 7.2. Tuy nhiên, ông Moise bác bỏ và tuyên bố đến năm 2022, nhiệm kỳ của ông mới chấm dứt, tờ The Washington Post đưa tin.

Vì vấn đề này, chính phủ của ông Moise không tổ chức được các cuộc bầu cử trong khi nhiệm kỳ của quan chức đã hết, khiến bộ máy quản lý khắp Haiti bị bỏ trống. Quốc hội Haiti cũng bị giải tán đầu năm 2020. Suốt một năm qua, ông Moise dùng sắc lệnh hành pháp để lãnh đạo đất nước. Nhà lãnh đạo này cũng đang cố gắng thông qua hiến pháp mới giúp tổng thống có nhiều quyền lực hơn và làm thêm nhiệm kỳ.

Cái chết của ông Moise đã để lại khoảng trống quyền lực lớn tại Haiti. Hiện tại, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph tạm nắm quyền. Tờ The New York Times đưa tin ông Joseph tuyên bố thiết quân luật trong 15 ngày. Theo đó, lực lượng an ninh có thể vào nhà dân và thực hiện biện pháp đặc biệt để “bắt kẻ ám sát tổng thống”. Haiti cũng sẽ tổ chức quốc tang ông Moise trong 2 tuần, từ ngày 8.7.