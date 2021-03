Siêu trăng góp phần giải cứu siêu tàu container, khơi thông kênh đào Suez

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape thông báo trên Twitter “ Tàu MV Ever Given đã nổi lại vào 04 giờ 30 ngày 29.3 ”, mang đến cái kết có hậu cho bi kịch xảy ra ở kênh đào Suez sau khi con tàu bị mắc cạn từ ngày 23.3.

Không thể chối bỏ được nỗ lực to lớn của con người và các cỗ máy khổng lồ, giúp nạo vét cát khỏi mũi tàu MV Ever Given, giúp khơi thông tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới