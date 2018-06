So tài siêu xe của lãnh đạo Triều Tiên và 'quái thú' của Tổng thống Mỹ

Quái thú của tổng thống Mỹ

Chuyên xa The Beast (Quái thú) luôn đồng hành cùng các tổng thống Mỹ khi đi công tác và chuyến công du lần này tại Singapore cũng không phải là ngoại lệ.



Xe chở tổng thống Mỹ được đặt nhiều biệt danh như The Beast, Cadillac One, First Car, Limousine One. Ngoài ra, xe này còn có mật danh là Stagecoach.

Reuters Cadillac One được trang bị hệ thống lớp phòng thủ và một số vũ khí tấn công

Theo Asia One, Cadillac One là xe limousine do General Motors sản xuất, độ từ chiếc Chevrolet Kodiak với thiết kế ảnh hưởng từ thương hiệu xe sang Cadillac. Xe dài 5,5 m, rộng 1,7 m và có trọng lượng được ước tính là 9 tấn do thân xe làm bằng nhiều loại vật liệu kết hợp với nhau để chống đạn, trong đó chủ yếu là thép. Các cửa sổ xe cũng làm bằng kính chống đạn dày 13 cm, cửa xe dày 20 cm và chỉ có Mật vụ Mỹ mới biết cách mở. Tốc độ tối đa của xe là điều được giữ bí mật.

Với nhiệm vụ quan trọng là chuyên chở lãnh đạo đất nước, The Beast được trang bị rất nhiều tính năng đặc biệt.

Reuters Mâm xe bằng thép có thể chạy được ngay cả khi lốp bị bắn hỏng

Lốp xe được làm bằng vật liệu siêu bền Kevlar giúp chống thủng. Bộ vành thép giúp xe có thể tiếp tục chạy ngay cả khi bị hỏng lốp. Bình nhiên liệu cũng được bảo vệ bằng lớp xốp đặc biệt, chống chọi khi bị tông xe hoặc khi bị đạn bắn trúng.

Lớp sàn bằng thép bên dưới giúp xe chống chịu được các vụ nổ bom hoặc lựu đạn. Xe còn được trang bị hệ thống bảo vệ giúp ngăn chặn cuộc tấn công hóa học, có bình oxy khẩn cấp và 2 đơn vị máu cùng nhóm máu của tổng thống để dự trữ.

Reuters Cửa xe dày 20 cm và chỉ có Mật vụ Mỹ mới biết mở. Khoang hành khách có thể được bịt kín nếu bị tấn công hóa học

“Quái thú” còn có khả năng tấn công với súng phóng lựu đạn hơi cay, súng bắn đạn ghém. Trên xe có điện thoại vệ tinh và hệ thống liên lạc bằng video được đảm bảo an toàn, giúp tổng thống liên lạc với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc...

Thông tường, đoàn xe của tổng thống Mỹ có 2 chiếc The Beast giống hệt nhau và tổng thống sẽ ngồi trên một trong 2 xe. Chiếc còn lại để nghi binh. Mỗi chiếc chuyên xa này có giá khoảng 2 triệu USD.

Reuters Luôn có 2 chiếc The Beast giống hệt nhau trong đoàn xe, một chiếc để nghi binh

Siêu xe của lãnh đạo Triều Tiên

Giống như trong chuyến công du Trung Quốc hồi tháng 3 và cuộc gặp lịch sử tại giới tuyến liên Triều tháng 4, lãnh đạo Kim Jong-un đến Singapore lần này cùng siêu xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Pullman Guard.

Chiếc xe do hãng Daimler của Đức sản xuất với chiều dài 6,4 m, thân làm bằng thép chống đạn và sợi aramid đặc biệt có thể chống chịu cuộc tấn công bằng súng trường hay lựu đạn, theo tờ The Korea Herald.

Reuters Siêu xe của lãnh đạo Triều Tiên có thể chống đạn súng trường và lựu đạn

Chiếc Mercedes S600 Pullman Guard hộ tống Kim Jong-un đã được điều chỉnh về thiết kế để tăng cường khả năng bảo vệ và có giá bán khoảng 1 tỉ won, tương đương 930.000 USD.

Mẫu xe này trang bị động cơ V12 tăng áp, dung tích 5.5 lít, sản sinh công suất 517 mã lực. Ngoài ra, những chiếc S600 Pullman Guard còn sử dụng loại lốp run-flat, khi bị bắn thủng vẫn có thể giúp xe tiếp tục di chuyển với vận tốc 80 km/giờ.

Reuters Lãnh đạo Triều Tiên có thể mang theo nhà vệ sinh di động trên xe để tránh bị theo dõi

Theo tờ The Washington Post, dù không sở hữu nhiều tính năng như Cadillac One của Mỹ nhưng siêu xe của lãnh đạo Triều Tiên được trang bị nhà vệ sinh. Tiện ích này nhằm mục đích tránh bị giới tình báo nước ngoài thu thập mẫu phân để theo dõi tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo.

Ngoài ra, chuyên xa của lãnh đạo Triều Tiên cũng được một nhóm vệ sĩ 12 người chạy xung quanh bảo vệ. Hình ảnh này xuất hiện tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ở Bàn Môn Điếm hồi tháng 4 và tại Singapore ngày 10.6.