Sự nhượng bộ của Nga

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ này sẽ hết hạn vào tháng 2.2021. Dù nhiều lần đưa ra lời đề nghị trên, song tới nay Nga vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mỹ.

Sở dĩ Nga thể hiện thiện chí trên vì không muốn khởi xướng một cuộc chạy đua vũ trang . Moscow thậm chí nhiều lần cảnh báo Washington rằng việc từ chối gia hạn New START sẽ gây thêm nhiều hiểm họa và bất ổn cho an ninh thế giới . Động thái của Mỹ cũng khiến Nga lo ngại Washington có thể sẵn sàng từ bỏ New START như đã làm với Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).