Sức ép gia tăng ở Venezuela

Trong đoạn video được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton chia sẻ, ông Chirinos trong trang phục quân đội, đứng trước cờ Venezuela và cờ LHQ tuyên bố “công nhận và ủng hộ chính phủ lâm thời do ông Juan Guaido đứng đầu”. Tuy nhiên, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho biết ông chưa nhận được thông báo nào từ phái đoàn Venezuela về việc thay đổi nhân sự.

Cũng trong hôm qua, quân đội Venezuela thông báo cấm tàu thuyền rời tất cả cảng cho đến ngày 24.2 vì lý do an ninh, sau khi phe đối lập muốn đưa hàng viện trợ của Mỹ về nước. Cùng ngày, ông Guaido tuyên bố sẽ đích thân đến biên giới với Colombia để nhận thực phẩm và thuốc men. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ quan ngại về “các nguy cơ do Mỹ tích cực hỗ trợ phe đối lập ở Venezuela”, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại.