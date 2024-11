Sức tiêu thụ thấp, các sàn thương mại điện tử Trung Quốc chưa khả quan

Trong quý 3 vừa qua, doanh thu của Alibaba tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 236,5 tỉ nhân dân tệ (33,7 tỉ USD). Trong đó, doanh thu của Taobao và Tmall Group, đều là các nền tảng thương mại điện tử của Alibaba, chỉ tăng 1% so với năm trước, đạt 99 tỉ nhân dân tệ. Tổng thương mại quốc tế của Alibaba ghi nhận mức tăng trưởng 29% so với năm trước, đạt lên 31,7 tỉ nhân dân tệ, nhưng mảng này vẫn thua lỗ.

Sức tiêu thụ thấp khiến các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc chưa tăng trưởng mạnh ẢNH: REUTERS

Doanh thu mảng điện toán đám mây, nguồn doanh thu lớn thứ 2 của Alibaba, tăng 7% so với năm trước, đạt 29,6 tỉ nhân dân tệ, tăng 7% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ các sản phẩm đám mây công cộng tăng trưởng 2 chữ số và doanh thu từ các sản phẩm liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) đạt tăng trưởng 3 chữ số.

"Chúng tôi tự tin hơn bao giờ hết vào các doanh nghiệp cốt lõi của mình và sẽ tiếp tục đầu tư vào việc hỗ trợ tăng trưởng lâu dài. Các doanh nghiệp khác của chúng tôi tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, hầu hết trong số đó tiếp tục tăng lợi nhuận hoặc giảm thua lỗ", tờ báo dẫn lời ông Eddie Wu, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba, cho biết.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tháng 10 của Trung Quốc tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 2. Nguyên nhân một phần nhờ vào kỳ nghỉ kéo dài một tuần và lễ hội mua sắm trực tuyến Ngày độc thân 11.11 hằng năm.

Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc năm nay đã mở rộng các chiến dịch bán hàng trong Ngày độc thân với thời gian dài chưa từng có, hầu hết kéo dài 29 ngày, riêng JD.com kéo dài 31 ngày.

Tuy nhiên, không có nền tảng nào tiết lộ tổng giá trị hàng hóa (GMV) của họ trong đợt này. Đại diện Taobao chỉ tiết lộ nền tảng này đã đạt được sự tăng trưởng GMV "mạnh mẽ" và "số lượng kỷ lục" người mua tích cực trong Ngày độc thân năm nay. Đối thủ của Taobao là JD cho biết khối lượng đơn đặt hàng và người dùng tích cực đều có "sự tăng trưởng nhanh hơn". Cả hai nền tảng đều không làm rõ họ có so sánh kết quả trong cùng khoảng thời gian hay không, vì doanh số bán hàng trong Ngày độc thân năm ngoái ngắn hơn 10 ngày so với năm nay.

JD mới đây công bố kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng chỉ 5,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 260,4 tỉ nhân dân tệ. Tuy nhiên, cùng kỳ thì lợi nhuận tăng 48% nhờ chuỗi cung ứng được cải thiện.

Giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng chậm, JD có thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực thiết bị gia dụng và dịch vụ hậu cần cao cấp, năm nay đã đầu tư 3 tỉ nhân dân tệ vào danh mục mỹ phẩm và 1 tỉ nhân dân tệ vào may mặc để thu hút nhiều người dùng hơn. Mặc dù vậy, một lãnh đạo của JD thừa nhận: "Hướng đến năm tới, chúng tôi vẫn chỉ lạc quan một cách thận trọng về xu hướng tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng nói chung".