Tái tạo protein 3,7 tỉ năm để tìm lời giải cho sự sống trên Trái đất

Protein vô cùng quan trọng trong các vật liệu di truyền của tế bào người. Chúng đóng vai trò quyết định cách thức và thời điểm mọi thứ trong tế bào vận hành.

Đó là lý do giới khoa học luôn cho rằng protein phải có trước tế bào, và vì thế cũng xuất hiện trước khi Trái đất xuất hiện bất kỳ hình thái sự sống nào mà chúng ta từng biết.

Tuy nhiên, bản thân protein cấu thành từ hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn đơn vị nhỏ gọi là axít amino, với các protein hiện đại chứa 20 biến thể khác nhau của axít amino được sắp xếp dọc theo cấu trúc chuỗi.

Ngược lại, protein cũng cần axít amino để tạo ra enzyme, dẫn đến vấn đề hóc búa theo kiểu trứng và gà cái nào có trước.

Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia của Viện Khoa học Weizmann và Đại học Do Thái Jerusalem đã tìm cách tái tạo một protein cổ đại từng xuất hiện trên Trái đất cách đây 3,7 tỉ năm, theo báo The Jerusalem Post hôm 24.6.

Trong báo cáo trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), các nhà khoa học tiếp tục phân tích protein vừa tái tạo nhằm tìm ra manh mối có thể mang đến lời giải cho câu đố trên.