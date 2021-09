Taliban khoe ảnh bắt được 'thành viên IS'

Theo những hình ảnh được Reuters công bố ngày 5.9, Taliban đã bắt được một người bị tình nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong ảnh, sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm Taliban hộ tống một người trùm mặt, hai tay vòng ra phía sau như bị còng lại trên một chiếc xe bọc thép ở Kabul.

Trong các bức ảnh khác, những binh sĩ của Lực lượng Đặc nhiệm Taliban cầm vũ khí và mặc quân trang. Phần lớn số trang bị này do Mỹ cung cấp cho quân đội Afghanistan để chống lại Taliban. Sau khi các lực lượng phương Tây rút quân, số vũ khí và trang bị trên rơi vào tay Taliban.

Các thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Taliban canh gác ở sân bay Kabul vào ngày 5.9 Reuters

Theo New York Post, chưa có thông tin về người đàn ông bị Taliban bắt giữ trên. Không rõ người này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở sân bay Kabul do ISIS-K, nhánh của IS ở Afghanistan, gây ra hay không.

Các quan chức Mỹ lo ngại rằng việc Taliban quay lại nắm quyền ở Afghanistan sẽ một lần nữa biến quốc gia này thành nơi sản sinh những kẻ khủng bố.

Người đàn ông bịt mặt bị nghi là thành viên IS trên một chiếc xe bọc thép ở Kabul Reuters

Tuy nhiên, lực lượng lãnh đạo mới ở Afghanistan đã nhiều lần tuyên bố sẽ trấn áp IS.

IS đứng sau vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul khiến hơn 180 người thiệt mạng, trong đó có 28 thành viên Taliban và 13 binh sĩ của quân đội Mỹ.

Vì sao ISIS-K lại đối đầu Taliban?

Theo cựu trưởng nhóm chống khủng bố của CIA Douglas London, ISIS-K và Taliban là kẻ thù truyền kiếp của nhau.