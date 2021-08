Taliban mừng 'thời khắc lịch sử' sau khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan

Quân đội Mỹ đã thông báo rằng những binh sĩ cuối cùng của nước này đã rời Afghanistan vào ngày 30.8, đúng theo thời hạn trước ngày 31.8 và kết thúc cuộc chiến 20 năm, theo AFP.

Taliban gọi đó là “thời khắc lịch sử” và các thành viên của lực lượng này đã ăn mừng bằng cách bắn súng chỉ thiên ở thủ đô Kabul, theo Đài Al Jazeera TV. “Binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi sân bay Kabul và đất nước chúng ta đạt được độc lập hoàn toàn”, Al Jazeera TV dẫn lời phát ngôn viên Taliban Qari Yusuf nhấn mạnh.

Tương tự, một phát ngôn viên khác của Taliban, Zabihullah Mujahid, viết trên Twitter rằng Afghanistan bây giờ tự do và độc lập hoàn toàn, theo Đài NHK.

Trước đó, Taliban đã tỏ dấu hiệu muốn thiết lập một chính quyền ổn định và ôn hòa ở Afghanistan. Taliban cũng đã hứa sẽ bảo vệ các quyền của phụ nữ trong khuôn khổ của luật Hồi giáo, và không để lãnh thổ Afghanistan bị biến thành nơi dung dưỡng các nhóm khủng bố.

Tuy nhiên, nỗi lo sợ vẫn gia tăng đối với nữ giới ở Afghanistan sau khi Taliban yêu cầu họ ở nhà, cho hay họ không an toàn trong sự hiện diện của các thành viên thuộc lực lượng này, theo tờ South China Morning Post.

Ngoài ra, vụ đánh bom đẫm máu tối 26.8 ở bên ngoài sân bay Kabul do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành một lần nữa cho thấy tình hình an ninh ở Afghanistan còn lâu mới ổn định, theo South China Morning Post.