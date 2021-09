Taliban nói IS không phải là mối đe dọa đối với Afghanistan

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Bild của Đức hôm nay 6.9, ông Mujahid đã đưa ra nhiều lý do để giải thích cho quan điểm của ông rằng IS không gây ra mối đe dọa cho Afghanistan, theo hãng tin TASS.

Ông Mujahid nói rằng IS ở Afghanistan không đến từ Iraq hay Syria, và chỉ một số lượng nhỏ người Afghanistan chịu ảnh hưởng của IS, chống lại các lực lượng nước ngoài đóng tại Afghanistan. Ông còn khẳng định tình trạng không có chính quyền Hồi giáo đã thúc đẩy IS tại Afghanistan chống lại lực lượng nước ngoài.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid phát biểu trước một đơn vị của Taliban tại sân bay ở Kabul ngày 31.8 Reuters

Ông Mujahid cam đoan rằng sau khi binh sĩ nước ngoài rút khỏi và Taliban lên nắm quyền, hệ tư tưởng cực đoan của IS sẽ không lan truyền khắp Afghanistan và đất nước này sẽ an toàn.

Ông Mujahid cũng nhấn mạnh một sự khác biệt lớn giữa Taliban và IS. Đó là Taliban “không bao giờ có ý tưởng tấn công nước ngoài hay các nhà ngoại giao nước ngoài và can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác”. “Những gì chúng tôi làm trong 20 năm qua là nhằm đem lại độc lập cho đất nước chúng tôi”, ông Mujahid nhấn mạnh.

Ông Mujahid đưa ra khẳng định trên sau khi tổ chức khủng bố ISIS-K , một nhánh trung thành với tổ chức IS, nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul vào chiều 26.8. Vụ đánh bom đó đã khiến hơn 170 người chết, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ, theo tờ The New York Times dẫn lời giới chức y tế ở Kabul. Một quan chức Taliban cũng cho hay có 28 thành viên của lực lượng này nằm trong số người thiệt mạng, theo Reuters.

ISIS-K do các tay súng tách ra từ lực lượng Taliban thành lập vài tháng sau khi IS tuyên bố lập nhà nước tự xưng ở Iraq và Syria vào năm 2014. Một năm sau đó, ISIS-K được giới lãnh đạo IS công nhận khi bắt đầu cắm rễ ở đông bắc Afghanistan, cụ thể là các tỉnh Kunar, Nangarhar và Nuristan. Theo AFP, tổ chức ISIS-K đứng sau nhiều vụ tấn công chết chóc nhất trong vài năm qua, nhằm vào dân thường ở cả Afghanistan lẫn Pakistan, tại các thánh đường, quảng trường và thậm chí bệnh viện. Nhóm này đặc biệt nhằm vào những người Hồi giáo dòng Shiite.