Taliban tổng tiến công, chiếm thêm 3 thủ phủ ở Afghanistan chỉ trong một ngày

Các thành phố Kunduz, Sar-e-Pul và Taloqan ở phía bắc Afghanistan đã bị Taliban chiếm quyền kiểm soát chỉ trong vòng vài giờ vào ngày 8.8, AFP dẫn lời các nghị sĩ, các nguồn tin an ninh và cư dân xác nhận.

Một người dân ở Kunduz, thủ phủ của tỉnh cùng tên, mô tả thành phố này đang hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Taliban vào chiều 8.8 cũng xác nhận trên Twitter rằng lực lượng này đã chiếm được Kunduz.

"Các chiến binh thánh chiến cũng chiếm được thành phố Sar-e-Pul, các tòa nhà chính phủ và tất cả cơ sở ở đó", theo Twitter của Taliban. Đến tối 8.8, quân nổi dậy tiếp tục viết trên Twitter rằng họ đã chiếm được Taloqan, thủ phủ của tỉnh Takhar.

AFP dẫn lời Parwina Azimi, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Sar-e-Pul, cho biết các quan chức chính phủ và lực lượng còn lại đã rút về một doanh trại quân đội cách thành phố khoảng 3 km.

Cư dân Zabihullah Hamidi ở Taloqan xác nhận với AFP qua điện thoại rằng lực lượng an ninh Afghanistan và các quan chức đã rời thành phố. "Chúng tôi đã rút khỏi thành phố vào chiều nay, sau khi chính phủ không đưa chi viện tới", AFP dẫn lời một nguồn tin an ninh. "Thật không may, thành phố đã hoàn toàn nằm trong tay Taliban", nguồn tin này nói thêm.

Trong số các thành phố rơi vào tay Taliban từ sau khi Mỹ và đồng minh bắt đầu rút khỏi Afghanistan, Kunduz là chiến thắng quan trọng nhất của Taliban. Thành phố này là mục tiêu lâu năm của Taliban và đã rơi vào tay quân nổi dậy một thời gian ngắn vào năm 2015 và 2016.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các lực lượng chính phủ đang chiến đấu để chiếm lại những cơ sở chính. "Taliban đã bị quét khỏi một số khu vực, bao gồm các tòa nhà truyền hình và đài phát thanh quốc gia", Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố.

Người phát ngôn Mirwais Stanikzai của Bộ Nội vụ Afghanistan sau đó cho biết quân tiếp viện bao gồm các lực lượng đặc biệt đã được triển khai tới Sar-e-Pul và Sheberghan.

Tính từ ngày 6.8, Taliban đã chiếm 5 thủ phủ của các tỉnh ở Afghanistan trong một cuộc tổng tiến công khiến lực lượng chính phủ bị áp đảo. Ngày 6.8, quân nổi dậy đã chiếm thủ phủ đầu tiên, thành phố Zaranj ở tỉnh Nimroz trên biên giới với Iran . Hôm sau, Taliban tiến vào thành phố Sheberghan ở tỉnh Jawzjan. Giao tranh cũng nổ ra ở ngoại ô thành phố Herat ở phía tây Afghanistan cùng Lashkar Gah và Kandahar ở phía nam nước này.

Tốc độ tiến quân của Taliban đã khiến các lực lượng chính phủ phải chùn chân. Tuy nhiên, sau khi máy bay của Mỹ ném bom các vị trí của Taliban ở Sheberghan vào tối 7.8, lực lượng chính phủ Afghanistan chiếm lại một số lợi thế.

Cuộc giao tranh gần đây đã khiến hàng trăm ngàn người Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa. Ngày 7.8, 12 người thiệt mạng khi xe buýt của họ bị trúng bom trong khi đang cố gắng chạy trốn khỏi thành phố Gardez, thủ phủ tỉnh Paktia.