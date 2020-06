Tăng cường ngoại giao pháo hạm, Mỹ răn đe Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc sẽ lập một văn phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia ở Hồng Kông và đặc khu này cũng sẽ lập một ủy ban an ninh quốc gia, theo dự thảo luật an ninh quốc gia mới.