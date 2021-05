Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa

CNN dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Hạm đội 7 Nicholas Lingo cho hay tài khu trục USS Curtis Wilbur ngày 20.5 đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa.

Ông Lingo nói rằng: "Các yêu sách hàng hải phi lý và bao quát ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm tự do hàng hải, hàng không, tự do lưu thông thương mại không bị cản trở cũng như quyền tự do với các cơ hội phát triển kinh tế của các quốc gia ven Biển Đông".