Tàu chiến Trung Quốc vào vùng biển Philippines

Trả lời phỏng vấn tờ Inquirer, ông Lorenzana cho biết từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 4 lần các chiến hạm Trung Quốc di chuyển qua vùng biển nằm giữa vịnh Bongao và eo biển Sibutu ở tỉnh Tawi-Tawi của Philippines (ảnh).

Đây là khu vực nhiều tàu thương mại di chuyển qua lại với khoảng 150 chiếc/ngày.

Bộ trưởng Lorenzana yêu cầu Bắc Kinh phải xin phép nếu có tàu chiến đi qua vùng biển của Philippines và ông đã chất vấn Đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa về vấn đề này. “Đại sứ Triệu nói trong tương lai sẽ yêu cầu các tàu chiến thông báo cho phía Philippines”, theo ông Lorenzana. “Tôi cũng chất vấn tàu sân bay Liêu Ninh có nằm trong số những chiến hạm di chuyển qua eo biển Sibutu hay không. Đại sứ Triệu đáp là không nhưng ông ấy biết rõ những tàu chiến nhỏ hơn đã đi đến khu vực này”, ông cho biết thêm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lorenzana chủ trì lễ bàn giao 90 xe bán tải cùng 85 xuồng cao tốc cho Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG) để tăng cường năng lực tuần tra, đảm bảo an ninh hàng hải và tìm kiếm - cứu hộ. Bên cạnh đó, PCG lên kế hoạch điều tàu tuần tra lớn nhất của mình tham gia hoạt động ở Biển Đông. Đó là tàu BRP Gabriela Silang do Pháp sẽ bàn giao cho Philippines vào tháng 12 tới, theo tờ The Philippine Star. Với chiều dài 83,6 m, chiếc BRP Gabriela Silang có thể đạt vận tốc tối đa 37 km/giờ và hoạt động liên tục trong 22 ngày. Manila tăng cường tàu tuần tra cho PCG sau khi tàu cá Philippines Gem-Ver 1 bị tàu Trung Quốc đâm chìm và bỏ mặc 22 ngư dân trên Biển Đông hôm 9.6.