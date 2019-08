Tàu sân bay của Trung Quốc bị trục trặc kỹ thuật?

Giới quan sát nhận định việc tàu sân bay “nội địa” đầu tiên của Trung Quốc đang thử nghiệm trên biển ngay sau đợt thử 4 ngày vào tuần trước cho thấy có thể nó đang gặp trục trặc kỹ thuật cần kiểm tra ngay, theo South China Morning Post.

Lần thử nghiệm mới nhất của tàu sân bay 65.000 tấn Type 001A được gián tiếp xác nhận thông qua khu vực cấm trên biển được Cơ quan An toàn hàng hải Liêu Ninh thông báo hôm 5.8. Tàu bè được cảnh báo không vào khu vực 3.400 km2 phía bắc Hoàng Hải vì lý do an toàn.

Vùng cấm biển gần cảng Đại Liên nơi con tàu được đóng hầu như cũng là khu vực cấm trong chuyến thử nghiệm con tàu vào tuần trước. Một nguồn tin quân sự cho biết khu vực này được chọn nhằm tăng tốc các chiến dịch và hỗ trợ khẩn cấp.

Dù lần thử nghiệm lần trước chưa được công bố chính thức, tàu Type 001A được nhìn thấy đã quay về cảng Đại Liên vào ngày 4.8.

Chuyên gia Tống Trọng Bình của Đài Phượng Hoàng cho biết có khả năng tàu gặp trục trặc kỹ thuật nên mới thử nghiệm liên tiếp.

[VIDEO] Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay cỡ lớn đầu tiên Các chuyên gia quân sự theo dõi Type 001A phát hiện tàu sân bay này chở 1 tiêm kích J-15 và một trực thăng trên boong khi được kéo khỏi cảng Đại Liên hôm 1.8.

Một nguồn tin tại Bắc Kinh cho biết chuyến thử nghiệm trước bao gồm việc cất và hạ cánh tiêm kích trên. Cũng theo nguồn tin này, Trung Quốc đã chế tạo hơn 50 chiếc J-15 và huấn luyện hàng chục phi công cho mẫu tiêm kích dùng trên tàu sân bay này.