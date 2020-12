Texas kiện 4 bang chiến địa lên Tòa án Tối cao, Tổng thống Trump liệu có cơ hội?

Đài CNBC trích nội dung đơn kiện nhấn mạnh rằng “kết quả bầu cử phi pháp” ở 4 bang Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan cần được tuyên bố là không phù hợp với hiến pháp.

Tất cả 4 bang này đều chứng nhận ông Biden thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở từng bang tương ứng. Phe Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện ở 4 bang này và hai bang chiến địa khác là Arizona và Nevada nhằm thách thức kết quả bầu cử, nhưng phần lớn đơn kiện đều bị tòa án cấp bang bác bỏ.

Đơn kiện đề nghị Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng mọi lá phiếu đại cử tri ở 4 bang nói trên đều “không thể được tính”.

Tính đến nay đã có hơn 40 bang chứng nhận kết quả bầu cử, chính thức mang về cho cựu Phó tổng thống Biden tổng cộng ít nhất 279 phiếu đại cử tri, vượt con số phiếu cần thiết để thắng cử là 270 phiếu, theo AP. Hiện vẫn còn một số bang chưa chứng nhận kết quả bầu cử. Trước đó, AP cùng các hãng truyền thông lớn khác của Mỹ đã thông báo ông Bien giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump có được chỉ 232 phiếu.

Giới chức tại Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin gọi đơn kiện này là chiêu trò vô căn cứ. Các chuyên gia pháp lý thì xem đây là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm làm mất giá trị hàng triệu phiếu bầu hợp pháp, trong khi Tòa án tối cao cũng tỏ dấu hiệu cho thấy không muốn võ đoán quy trình bầu cử của các tiểu bang, và đã bác một yêu cầu khởi kiện khác về kết quả bầu cử ở Pennsylvania

Đơn kiện của Tổng chưởng lý bang Texas cáo buộc 4 tiểu bang trên đã thực hiện những thay đổi phi pháp về chính sách bầu cử trong đại dịch Covid-19 và tạo ra "cơ hội khổng lồ cho gian lận".

Bốn tiểu bang bị kiện có tổng cộng 62 phiếu đại cử tri, và nếu thiếu các bang này thì cựu phó Tổng thống Biden sẽ không có đủ số phiếu cần thiết để đắc cử. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri, Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử chọn tổng thống. Mỗi bang có một phiếu bầu và ứng viên nào nhận được 26 phiếu thì sẽ thắng cử. Nhóm nghị sĩ hạ viện từ mỗi bang sẽ gặp nhau để quyết định cách bỏ lá phiếu duy nhất của họ.

Dù kết quả bầu cử vừa qua cho thấy đảng Dân chủ vẫn kiểm soát hạ viện, nhưng đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát ít nhất 26 trong 50 nhóm nghị sĩ hạ viện bang, theo bài phân tích của giáo sư Donald Brand thuộc Trường College of the Holy Cross (Mỹ) đăng trên báo The Conversation. Từ đó, ông Brand cho rằng nếu Hạ viện tổ chức bầu cử tổng thống thì kết quả có thể có lợi cho Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, nhiều tòa án đã bác các cáo buộc tương tự như của Tổng chưởng lý Paxton, với lý do không có cơ sở thực tế. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tuần trước cho biết bộ này không tìm thấy bằng chứng về gian lận bầu cử quy mô lớn. Trong khi đó, giáo sư Paul Smith tại Trung tâm Luật thuộc Đai học Georgetown cho rằng một bang kiện lên Tòa án Tối cao, cáo buộc các lá phiếu của những bang khác được bỏ một cách không hợp lệ là chưa có tiền lệ và ông nghĩ rằng Tòa án Tối cao sẽ không quan tâm đến vụ kiện nói trên của Texas, theo CNBC.

Người đồng cấp của ông Paxton tại bang Georgia, ông Chris Carr, phản bác cáo buộc của Texas. Theo phát ngôn viên của ông Carr là Katie Byrd, "Tổng chưởng lý của Texas đã nói sai về Georgia, cả trên khía cạnh hiến pháp, pháp lý và thực tế”.