Tham vọng nhóm tác chiến tàu sân bay chung Anh - Mỹ

“Chúng tôi có thể lập nhóm tác chiến tàu sân bay chung Anh - Mỹ. Chúng tôi không chỉ muốn thảo luận về sự tương tác mà còn tìm kiếm sự hoán đổi cho nhau”, ông Radakin tuyên bố.

Khi HMS Queen Elizabeth bắt đầu chuyến hải hành đầu tiên vào năm 2021, phi đội trên tàu sẽ bao gồm các tiêm kích tàng hình F-35B của Anh và của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Sự phối hợp này sẽ cho thấy mức độ hải quân hai nước có thể hoạt động với nhau, theo ông Radakin.

Hải quân Mỹ tiến hành quy trình loại trừ một thành viên khỏi lực lượng biệt kích tinh nhuệ SEAL, bất chấp sự can thiệp của Tổng tư lệnh quân đội nước này là Tổng thống Donald Trump, theo AFP. Ngày 24.11, đặc nhiệm Edward Gallagher bị đưa ra xét xử trước tòa án binh vì phạm tội ác chiến tranh trong lúc thi hành nhiệm vụ ở Iraq. Cáo buộc nghiêm trọng nhất là Gallagher đã dùng dao giết tù binh trong lúc đối phương đang được quân y điều trị tại TP.Mosul, trước khi chụp ảnh với xác chết. Hội đồng của hải quân Mỹ quyết định giáng cấp và loại quân nhân này khỏi lực lượng SEAL.

“Điều chúng tôi muốn là hợp nhất hoàn toàn... Tàu hay máy bay Mỹ có thể gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay của chúng tôi một cách nhuần nhuyễn như tàu Anh”, ông Moorhouse nhấn mạnh.

Trong chuyến hải hành đầu tiên vào năm 2021, tàu HMS Queen Elizabeth sẽ được 2 tàu hộ vệ, 2 tàu khu trục, một tàu ngầm hạt nhân và 2 tàu tiếp tế hộ tống. Tàu sân bay này cũng sẽ mang theo 24 chiếc F-35B, trong đó có một số chiếc của Mỹ, và vài trực thăng.

Chuyên trang UK Defence Journal dẫn lời chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Anh Michael Utley cho biết thêm việc hộ tống tàu HMS Queen Elizabeth trong chuyến hải hành đầu tiên sẽ do các tàu Anh đảm nhiệm, nhưng hải quân nước này sẵn sàng cho một tàu khu trục của Mỹ hoặc Hà Lan tham gia để xem mức độ hợp nhất với đối tác như thế nào. Trong chuyến hải hành tương lai, HMS Queen Elizabeth sẽ đến Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Hồi tháng 2.2018, khi còn là ngoại trưởng Anh, ông Boris Johnson (hiện là thủ tướng) nói với một số bộ trưởng Úc rằng HMS Queen Elizabeth sẽ tiến hành đợt tuần tra nhằm duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông trong chuyến hải hành đầu tiên, theo UK Defence Journal. Cách đây hơn 2 tháng, tờ The Telegraph dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Anh nhấn mạnh: “Anh đảm bảo các lợi ích và cam kết duy trì an ninh ở khu vực. Sự hiện diện của các hải quân quốc tế ở Biển Đông là bình thường và hải quân hoàng gia cũng không ngoại lệ đối với việc này”.