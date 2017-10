Cụ thể, các tảng băng ở Nam Cực tan chảy sẽ đẩy mực nước biển dâng cao, đe dọa siêu đô thị trên Bờ Đông của Mỹ. Tình trạng ấm lên toàn cầu kéo theo nước biển dâng cao có thể gây ra những trận lụt lên đến 15 m tại kinh đô tài chính thế giới trong vài thế kỷ tới nếu con người không hành động để cắt giảm khí thải.

Đó chính là dự báo rút ra từ cuộc nghiên cứu do các trường đại học Mỹ thực hiện dựa trên các phân tích liên quan đến mực nước biển tại thành phố New York trong quá khứ và tương lai, cũng như tần suất và cường độ của bão tố, bắt đầu từ trước thời kỳ công nghiệp đến năm 2300.

Nếu tình trạng khí thải vẫn tiếp tục theo xu hướng hiện tại, các mô hình máy tính cho thấy đỉnh lũ có thể đạt đến 5 m vào năm 2100 và 15 m vào năm 2300, có nghĩa là phía nam khu Bronx, Harlem và toàn bộ vùng hạ Manhattan, cùng một phần Queens và Brooklyn sẽ bị ngập trong nước, theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences.

Không dừng lại ở đó, trong vòng 3 thập niên nữa, những đợt lụt với mực nước cao 2,25 m, thường ập vào thành phố New York theo tần suất 500 năm/lần trước năm 1800, sẽ có thể xảy ra với tần suất 5 năm/lần vào giai đoạn 2030 - 2045, theo đồng tác giả Andra Garner của Đại học Rutgers.

Thụy Miên