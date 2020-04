Thế giới khủng hoảng vì đại dịch

Phân nửa dân số toàn cầu hiện trong tình trạng phong tỏa hoặc cách ly, khi các chính phủ chật vật tìm cách chặn đứng đà lây lan của dịch Covid-19, vốn đã khiến gần 900.000 người nhiễm. Trong số này, hơn 44.000 người đã tử vong.

Tại thành phố New York, tâm dịch của Mỹ, Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thủ đô tài chính. Các bệnh viện dã chiến mọc lên ở công viên mang tính biểu tượng của khu Manhattan và ở nơi tổ chức giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open). Thị trưởng Bill de Blasio cho hay thành phố đã tăng gấp 3 lần số giường bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng cho đỉnh dịch trong vài tuần tới. Thế nhưng dù được gia tăng giường bệnh, giới bác sĩ thành phố New York cho hay họ vẫn buộc phải đưa ra những quyết định đau lòng. “Nếu nhiều bệnh nhân nhập viện cùng lúc, và số lượng máy thở có hạn, bạn phải lựa chọn ai sẽ là người cần nhất trong lúc này”, theo AFP dẫn lời bác sĩ Shamit Patel của Bệnh viện Beth Israel.