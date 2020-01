Thế giới mừng năm mới

Cư dân tại các đảo quốc Thái Bình Dương như Tonga, Samoa và Kiribati là những người đầu tiên đón khoảnh khắc giao thừa. Theo giờ Việt Nam, năm mới 2020 bắt đầu tại những nước này vào 17 giờ ngày 31.12.2019. Sau đó 3 giờ, pháo hoa được bắn lên ở các thành phố lớn của Úc. Không khí giao thừa năm nay tại Úc bị ảnh hưởng bởi hàng trăm đám cháy rừng diễn ra nhiều ngày qua tại các bang như New South Wales, Victoria hay Nam Úc, theo AP. Tuy nhiên, chính quyền các thành phố lớn như Sydney, Melbourne hay Adelaide vẫn cho phép bắn pháo hoa dù đã có hàng trăm ngàn người ký đơn đòi hủy bỏ.

Theo tờ The Sydney Morning Herald, 6.000 quả pháo hoa được bắn lên tại cầu cảng Sydney và 18.000 quả tại khu vực Nhà hát Con sò kèm theo màn trình diễn âm thanh, ánh sáng rực rỡ, sôi động. Màn pháo hoa kéo dài 12 phút ước tính thu hút sự theo dõi của 1 tỉ người trên khắp thế giới. Trong khi đó, màn pháo hoa truyền thống tại cảng Victoria ở Hồng Kông đã bị hủy bỏ lần đầu tiên sau 10 năm, do chính quyền lo ngại về tính an toàn của sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm ngàn người tham dự, trong bối cảnh Hồng Kông đang trong tình trạng bất ổn vì biểu tình 6 tháng qua. Theo tờ South China Morning Post, hơn 6.000 cảnh sát được triển khai nhằm đối phó với những trường hợp gây rối trong dịp năm mới.