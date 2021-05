Thêm ngày chết chóc đáng sợ ở Ấn Độ, số ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng vọt

Cụ thể, dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay 21.5 cho thấy có thêm 4.209 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ, tăng so với số ca tử vong mới 3.874 của hôm qua 20.5 và thấp hơn con số kỷ lục 4.529 được công bố ngày 19.5 , theo Reuters. Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 259.551 ca nhiễm Covid-19, giảm so với số ca nhiễm mới 276.110 được ghi nhận hôm qua.