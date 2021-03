Thêm vắc xin ngừa Covid-19 được cấp phép

“Mỗi công cụ mới, an toàn và hiệu quả chống lại Covid-19 được phê duyệt là một bước tiến gần hơn để kiểm soát đại dịch. Tuy nhiên, hy vọng từ những công cụ này sẽ không trở thành hiện thực nếu vắc xin không được cung cấp cho tất cả các quốc gia trên thế giới”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, nói trong một tuyên bố, theo AFP.

Ông Tedros cho biết WHO đã đưa vắc xin Johnson & Johnson (J&J) vào “danh sách sử dụng trong tình huống khẩn cấp”. Động thái này diễn ra sau khi Liên minh Châu Âu, Mỹ, Canada và Nam Phi “bật đèn xanh” cho vắc xin J&J.

Vắc xin Covid-19 "một phát ăn ngay" của Johnson & Johnson hiệu quả, an toàn

Trước đó, WHO phê chuẩn khẩn cấp vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech (Mỹ - Đức) và AstraZeneca (Anh - Thụy Điển). WHO hoan nghênh vắc xin J&J chỉ tiêm 1 liều tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển, triển khai tiêm chủng. Theo WHO, J&J cam kết sẽ cung cấp 500 triệu liều cho Covax do WHO dẫn đầu. WHO kỳ vọng có thể triển khai vắc xin J&J thông qua chương trình Covax kể từ tháng 7.

Về phần mình, ông Paul Stoffels, Phó chủ tịch kiêm nhà khoa học chính của J&J, cho biết công ty đã cam kết cung cấp 1 tỉ liều trên toàn cầu vào cuối năm 2021 và sẽ sản xuất 3 tỉ liều vào năm tới.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc xin J&J có mức hiệu quả 67% trong phòng ngừa Covid-19, thấp hơn mức 95% của Pfizer/BioNTech và Moderna (Mỹ). Tuy nhiên, vắc xin Pfizer/BioNTech và Moderna (phải tiêm 2 mũi) cần được bảo quản ở nhiệt độ từ -60 độ C đến -90 độ C, trong khi J&J là -20 độ C và có thể giữ được 3 tháng trong tủ đông thông thường.

Việc phê duyệt vắc xin J&J diễn ra sau khi WHO lên tiếng bảo vệ vắc xin AstraZeneca , hiện chiếm đa số trong Covax (chương trình do WHO và các tổ chức khác phối hợp thành lập nhằm đảm bảo phân phối vắc xin ngừa Covid-19 đồng đều cho các nước). WHO khẳng định không có lý do gì để ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca sau khi một số nước châu Âu tạm ngừng triển khai vì lo ngại về những trường hợp bị máu đông. WHO cũng nhấn mạnh không có mối liên hệ giữa tiêm vắc xin Covid-19 và chứng đông máu.

Đến nay, hơn 335 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm trên toàn cầu”, ông Tedros nói.