Thiếu nữ quay video người da màu bị cảnh sát Mỹ đè cổ chết được giải Pulitzer

Darnella Frazier (18 tuổi) đã được Hội đồng Giải thưởng Pulitzer tại Đại học Columbia, New York vinh danh vào ngày 11.6 trong một buổi lễ trao giải trực tuyến, AFP đưa tin.

Frazier đã "can đảm ghi hình lại vụ giết George Floyd. Video đó thổi bùng lên các cuộc biểu tình chống lại sự tàn bạo của cảnh sát trên khắp thế giới, nêu bật vai trò quan trọng của công dân trong hành trình tìm kiếm sự thật và công lý của các nhà báo”, hội đồng trao thưởng tuyên bố.

Frazier cũng ra làm chứng tại phiên tòa xét xử cựu cảnh sát Derek Chauvin về việc giết ông Floyd vào ngày 25.5.2020. Ông Chauvin đã bị kết án vào tháng 4.

George Floyd bị cảnh sát Derek Chauvin quỳ lên cổ đến chết, gây ra làn sóng phản đối bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới Reuters

Đội ngũ của tờ Star Tribune tại Minneapolis cũng được trao giải Pulitzer cho hạng mục tin nóng vì đã đưa tin về cái chết của ông Floyd và những việc diễn ra sau đó.

Trong khi đó, The New York Times được vinh danh ở hạng mục báo chí phục vụ cộng đồng vì "sự can đảm, dự đoán được trước và thông tin toàn diện" về đại dịch Covid-19. Ở hạng mục tin quốc tế, trang web BuzzFeed giành được giải Pulitzer đầu tiên nhờ loạt tin về cơ sở hạ tầng Trung Quốc xây dựng liên quan đến người Hồi giáo.

Nhà báo Ed Yong của The Atlantic và hãng tin Reuters cùng được trao thưởng ở hạng mục phóng sự giải thích. Ông Yong được vinh danh nhờ loạt bài về đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Reuters gây ấn tượng bằng loạt bài về quyền miễn trừ và cách cảnh sát Mỹ tránh bị truy tố sau khi lạm dụng bạo lực.

Giải thưởng Pulitzer cũng được trao cho ảnh của hãng tin AP, các tác phẩm văn học, truyện và thơ khác vào ngày 11.6. Giải thưởng do nhà báo Mỹ Joseph Pulitzer thành lập vào năm 1917. Đây được coi là giải thưởng báo chí danh giá hàng đầu tại Mỹ, mỗi giải trị giá 15.000 USD. Lễ trao giải Pulitzer năm 2021 từng bị hoãn hồi tháng 4 vì đại dịch.

Hội đồng Giải thưởng Pulitzer trao thưởng ở 21 hạng mục khác nhau, trong đó có 14 hạng mục vinh danh các tác phẩm báo chí. 7 hạng mục còn lại thuộc về các tác phẩm tiểu sử, lịch sử, truyện, thơ, tiểu thuyết, âm nhạc và kịch.