Sách của tác giả đoạt Pulitzer tiết lộ vợ chồng Tổng thống Trump 'ít ngủ chung'

Nhà báo Mary Jordan của tờ Washington Post đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn để hoàn thành tác phẩm The art of her deal: The untold story of Melania Trump (tạm dịch Nghệ thuật đàm phán: Chuyện chưa kể về Melania Trump).

Chuyện tình đại gia và chân dài

Kênh truyền hình Úc 7News dẫn nội dung quyển sách cho biết năm 1998, bà Melania gặp ông Trump tại thành phố Manhattan (Mỹ). Nhà báo Jordan nhận xét: “Vào những năm 1990, ông Trump là một con người khác: giàu có và chưa tham gia chính giới. Ông ấy khá quyến rũ và hài hước nên có thể thu hút nhiều phụ nữ”. Theo nhà báo Jordan, đây là thời đại của giới siêu mẫu và các đại gia thành lập một nhóm gọi là “The modelisers” (người chỉ hẹn hò với người mẫu): “Nếu bạn có tiền, bạn tha hồ tiệc tùng với các chân dài. Ông Trump có tham gia các buổi tiệc nhưng không hề nhậu nhẹt. Ông ấy chỉ muốn chụp ảnh với siêu mẫu để lên mặt báo. Sau đó, ông ấy quay trở lại làm việc”.

Năm 2005, bà Melania kết hôn với ông Trump tại Palm Beach, bang California. Đám cưới được trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều khách mời nổi tiếng, bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và Hilary Clinton. Mười năm sau, bà Melania ủng hộ ông Trump tham gia tranh cử tổng thống và ông đã đánh bại bà Hilary Clinton.

Nhà xuất bản Simon & Schuster ấn hành cuốn sách The art of her deal: The untold story of Melania Trump của nhà báo từng đoạt giải Pulitzer - bà Mary Jordan Ảnh: NPR

Nhà xuất bản Simon & Schuster ấn hành cuốn sách The art of her deal: The untold story of Melania Trump của nhà báo từng đoạt giải Pulitzer - bà Mary Jordan Ảnh: NPR

Nhà báo Jordan nhận xét về tính cách của đệ nhất phu nhân: "Chưa ai từng nhìn thấy bà Melania rơi nước mắt. Vợ chồng tổng thống đều quan tâm đến hình ảnh trước công chúng, đặc biệt là Melania. Bà ấy không thể hiện cảm xúc trước đám đông, không bao giờ nóng nảy hay la hét".

Khi cảm thấy bị xúc phạm, bà Melania hay đáp lại bằng sự lạnh lùng và thờ ơ. Nhà báo Jordan viết: “Bà Melania thể hiện sự khó chịu bằng cách bỏ đi. Ông Trump không hề thích điều này, ông ấy chỉ muốn người vợ trẻ đẹp luôn ở bên”. Tác giả đưa ra ví dụ về việc bà Melania từng đột ngột hủy bỏ chuyến đi đến Davos. Bà Melania nhất quyết không đi dự sự kiện cùng ông Trump sau khi nghi án ngoại tình của ông Trump với Stormy Daniels và Karen McDougal bị tiết lộ.

Vợ chồng ông Trump ít ngủ chung

“Tôi chưa từng thấy cặp vợ chồng nào ít gần gũi đến vậy. Họ thường ở chung một tòa nhà nhưng hiếm xuất hiện cạnh nhau. Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân đều hạnh phúc khi có không gian của riêng mình”, tác giả Jordan chia sẻ. Dựa vào thông tin từ các nhân viên và quản gia làm việc tại Nhà Trắng, nhà báo Jordan cho biết vợ chồng tổng thống không thường xuyên ngủ chung.

Thế nhưng, tình cảm giữa vợ chồng tổng thống không hề nguội lạnh. “Sau mỗi bài phát biểu, ông Trump thường gọi điện cho vợ. Ông chủ Nhà Trắng hiếm khi tin tưởng ai, song ông ấy luôn đặt niềm tin vào vợ mình. Trong khi đó, bà Melania xem chồng làm việc qua truyền hình”, theo lời nhà báo Jordan.

Nữ nhà báo cũng miêu tả mối quan hệ của vợ chồng tổng thống khá bất thường nhưng luôn có sự gắn kết đặc biệt. “Ông Trump yêu bản thân, yêu công việc và muốn có không gian riêng. Bà Melania hoàn toàn chấp nhận điều này”, tác giả cho biết.

Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Melania Knauss từng là siêu mẫu người Slovenia Ảnh: The New York Times

Siêu mẫu kín tiếng bậc nhất

Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Melania Knauss từng là một siêu mẫu người Slovenia. Là đệ nhất phu nhân thứ hai của Mỹ sinh ra tại nước ngoài, bà Melania thường được giới truyền thông miêu tả là một người khó đoán.

Bà Melania khá kín tiếng và có rất ít cố vấn thân cận, hầu hết trong số đó đã ký thoả thuận không tiết lộ danh tính. “Trong 30 năm làm phóng viên, tôi từng điều tra nhiều nhân vật kín tiếng bậc nhất như ông trùm băng đảng ma tuý ở Mexico hay công chúa Nhật Bản. Hiểu bà Melania là nhiệm vụ khó khăn nhất”, nhà báo Jordan viết trong cuốn sách.

Tác giả cũng gặp khó khăn khi muốn tìm kiếm thông tin về phu nhân của Tổng thống Trump: “Mọi người đều biết đến Melania song không ai biết rõ bà ấy”. Để tìm hiểu thêm về Đệ nhất phu nhân, nhà báo Jordan đã đến Slovenia, Áo, Pháp và Ý - những nơi bà Melania từng gắn bó trước khi chuyển đến Mỹ vào năm 1996. “Bà Melannia thuộc giới siêu giàu khi đặt chân đến New York. Mọi thứ xảy ra trước đó đều khá bí ẩn”, tác giả tiết lộ.