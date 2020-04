Thống đốc New York cầu cứu trong lúc số ca tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục

Thống đốc bang New York (Mỹ), ông Andrew Cuomo trong cuộc họp báo ngày 3.4 thông báo có 562 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 2.4 tại tiểu bang này, nâng tổng số người tử vong tính đến nay lên thành 2.935.

Theo CNN, đây là mức tăng cao nhất về số người tử vong vì Covid-19 trong một ngày tính đến nay tại New York. Trong khi đó, ông Cuomo cũng thông báo số ca bệnh đến nay là 102.863 ca, tăng 10% so với một ngày trước.

Người dân New York bắt đầu đeo khẩu trang sau khuyến cáo của nhà chức trách

Trong số đó, thành phố New York chiếm 57.159 ca bệnh, trong đó hơn 1.560 người tử vong. Giám đốc Hiệp hội nhà tang lễ bang New York Michael Lanotte cho biết số người chết tại thành phố New York tăng nhanh và các nhà tang lễ đang bị quá tải, không còn đủ chỗ chứa.