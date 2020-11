Thủ đô của Áo bị tấn công khủng bố, ít nhất 4 người thiệt mạng

“Một nghi phạm 20 tuổi là đối tượng cực đoan có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cảnh sát bắn chết tay súng gốc Albania gần một nhà thờ ở Vienna”, Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer nói và cho biết nghi phạm này từng bị kết án 22 tháng tù hồi tháng 4.2019 vì cố sang Syria để gia nhập IS. Đến tháng 12.2019, nghi phạm được trả tự do vì tuổi còn trẻ. “Thông tin sơ bộ cho thấy có ít nhất 1 tay súng khác đang bỏ trốn”, ông Nehammer cho biết thêm. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu tay súng đã tham gia vụ tấn công.