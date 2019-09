Thủ tướng Israel giở lại bài cũ

Mục đích là chứng minh Tehran không đáng được tin cậy, vẫn là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Israel và khu vực. Thực chất ở đây, ông Netanyahu lại một lần nữa chơi con bài nguy cơ về an ninh để vận động tranh cử.

Thông điệp mà ông muốn truyền tải tới cử tri là quốc gia hiện vẫn bị bên ngoài đe dọa an ninh hơn bao giờ hết, và chỉ có chính phủ do ông Netanyahu lãnh đạo mới có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh đẩy lùi cũng như vô hiệu hóa những nguy cơ an ninh ấy. Sách lược vận động tranh cử của ông Netanyahu là nhấn mạnh và đề cao, thời sự hóa và thậm chí còn cả thổi phồng những mối đe dọa an ninh đối với Israel, đặc biệt từ phía Iran và Hezbollah ở Li Băng cũng như Hamas ở Palestine.