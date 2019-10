Thủ tướng Malaysia lo ngại tàu chiến Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông

“Ở eo biển Malacca và Biển Đông, tàu thuyền hiện vẫn có thể đi lại tự do và không bị cản trở, nhưng một khi người ta bắt đầu điều tàu chiến đến đó thì chúng ta gặp vấn đề. Có thể có những sự cố và từ đó dẫn tới chiến tranh”, Thủ tướng Mahathir Mohamad phát biểu tại cuộc họp báo nhân hội thảo Malaysia Beyond 2020, theo báo The Malay Mail.

Ông Mahathir Mohamad nhấn mạnh Malaysia và các nước ASEAN khác sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải pháp hòa bình ở Biển Đông.

[VIDEO] Tàu chiến Mỹ đi vào biển Đông

Trong "khung hướng dẫn" cho chính sách ngoại giao của Malaysia công bố hôm 18.9, Thủ tướng Mahathir Mohamad đề nghị phi quân sự hóa Biển Đông và biến vùng biển này thành khu vực hòa bình, hữu nghị và thương mại.