Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hàn Quốc

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.